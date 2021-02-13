Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном сайте РФ.
В частности, согласно документу, под ограничения попали девять компаний, такие как:
- ООО “Донмар”, Одесса;
- ООО “Краншип”, Одесса;
- ООО “Максима Металл Сервис”, Днепр;
- ПАО “Полтавский автоагрегатный завод”, Полтава;
- ООО “Солар Стальконструкция”, Днепр;
- ООО “Трансшип”, Одесса;
- дочернее предприятие “Трансшип Балк”, Одесса;
- дочернее предприятие “Трансшип-Сервис”, Одесса;
- Kirgan Holding S.A., Панама.
Таким образом в итоговом документе правительства РФ оказалось уже 84 компании.
- Напомним, 28 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций. Санкции ввели против юридических и физических лиц из России.