Правительство России расширило экономические санкции против украинских компаний за "недружественные действия в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Соответствующее постановление было опубликовано на правительственном сайте РФ.

В частности, согласно документу, под ограничения попали девять компаний, такие как:

ООО “Донмар”, Одесса;

ООО “Краншип”, Одесса;

ООО “Максима Металл Сервис”, Днепр;

ПАО “Полтавский автоагрегатный завод”, Полтава;

ООО “Солар Стальконструкция”, Днепр;

ООО “Трансшип”, Одесса;

дочернее предприятие “Трансшип Балк”, Одесса;

дочернее предприятие “Трансшип-Сервис”, Одесса;

Kirgan Holding S.A., Панама.

Таким образом в итоговом документе правительства РФ оказалось уже 84 компании.