2020 год - год пандемии COVID-19 - был очень сложным для мировой экономики и жизни людей в целом. Во многих странах использовали радикальные меры - закрывали школы, магазины, торговые центры, заводы, метро, - чтобы только снизить число заражений и смертей от коронавируса.

#Буквы просмотрели несколько источников и собрали воедино основные цифры – как же пандемия сказалась на мировой экономике.

По данным Financial Times, что прошлогодний спад экономики был самым серьезным, по крайней мере, с 1930-х годов.

Сейчас же экономическая активность начала восстанавливаться после ослабления карантинных ограничений, но теперь приходится сталкиваться с новым вызовом, ведь число заражений снова начинает расти.

COVID-19 в цифрах

По состоянию на 10 марта 2021 в мире насчитывается 117 млн ​​332 тыс. 262 подтвержденных случаев заболевания:

страны Северной и Южной Америки – 52 млн 36 тыс. 69 случаев;

Европа – 40 млн 219 тыс. 203 случаев;

Юго-Восточная Азия – 13 млн 759 тыс. 594 случаев;

Восточное Средиземноморье – 6 млн 720 тыс. 130 случаев;

Африка – 2 млн 916 тыс. 79 случаев;

Западный Тихоокеанский регион – 1 млн 680 тыс. 442 случаев.

2 млн 605 тыс. 356 зарегистрированных смертей.

По состоянию на 8 марта 2021 введено 268 205 245 доз вакцины.

COVID-19 в Украине

По состоянию на 11 марта 2021 в Украине:

заболели – 1 425 522 человека;

выздоровели – 1 210 246 человек;

летальных исходов – 27 685;

проведено ПЦР-тестов – 7 235 711.

В Украине с начала кампании привито 29 378 человек. Это только первая доза вакцины. Сейчас общее количество ввозимых вакцин составляет 500 000.

Сфера досуга

Посещение развлекательных заведений и ресторанов растет. На графике в процентах указано посещение ресторанов, пабов, кафе и других развлекательных заведений в период с февраля 2020 по февраль 2021.

Занятость

Уровень вакансий остается низким во многих странах

По данным Международного валютного фонда (МВФ), в Соединенных Штатах уровень безработицы составляет 8,9%, что свидетельствует о прекращении десятилетнего роста числа рабочих мест.

Количество новых рабочих мест по-прежнему очень низко во многих странах.

Уровень занятости в Австралии вернулся к уровню 2019 года, а вот во во Франции, Испании, Великобритании и некоторых других странах все еще ниже допандемического уровня.

Туризм

Сфера туризма растет очень медленно и все еще остается довольно хрупкой. На графике представлены данные об уровне бронирований и выручки по сравнению с тем же периодом, но в 2019 году.

Туризм был одним из секторов, которые сильнее всего пострадали от строгих ограничений и запретов на поездки в марте и апреле 2020 года. По данным Всемирной туристской организации ООН, в 2020 году такие поездки сократились на 58-78 %. По оценкам, от 100 до 120 млн рабочих мест в сфере прямого туризма находятся под угрозой.

Снижение туризма в разных странах:

По мере ослабления ограничений и открытия границ в Азии и Европе международные поездки медленно, но восстанавливаются. Однако последние данные с сайта seetransparent.com показывают, что бронирование все еще довольно низкое, и люди по-прежнему с осторожностью относятся к своим планам на будущее.

Период с 20 января 2020 по февраль 2021 года.

А этот график показывает, что количество международных авиаперелетов все еще на довольно низком уровне по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным, опубликованным Flightradar24, объем коммерческих авиаперевозок в январе был фактически выше аналогичного периода годом ранее. Однако в конце марта их количество резко упало и к началу апреля составило около трети от обычного уровня.

Акции и фондовые рынки

На фондовых рынках постоянно присутствует движение. Акции компаний покупаются и продаются, что в свою очередь может повлиять на уровень пенсий или личных сбережений.

FTSE, Dow Jones Industrial Average и Nikkei резко упали, поскольку в первые месяцы кризиса число случаев COVID-19 выросло.

Основные фондовые рынки Азии и США восстановились после объявления о выпуске первой вакцины в ноябре, но индекс FTSE все еще находится в отрицательной зоне.

FTSE упал на 14,3% в 2020 году, что стало худшим показателем с 2008 года.

В ответ центральные банки многих стран, включая Великобританию, снизили процентные ставки. Теоретически это должно удешевить заимствования и стимулировать экономику. Некоторые рынки восстановились в январе этого года, но это нормальная тенденция, известная как “эффект января”.

Аналитики обеспокоены тем, что возможность дальнейших локдаунов и задержек с вакцинацией может спровоцировать еще большую волатильность рынка в этом году.

Большинство стран сейчас в рецессии

Если экономика растет, это обычно означает больше новых рабочих мест.

Рецессия измеряется путем рассмотрения процентного изменения валового внутреннего продукта или стоимости произведенных товаров и услуг, обычно за три месяца или год.

По оценкам МВФ, мировая экономика сократилась на 4,4% в 2020 году. Организация описала этот спад как худший со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Единственной экономикой, которая росла в 2020 году, был Китай. Он зарегистрировал рост на 2,3%.

Однако МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 5,2% в 2021 году.

Он будет обеспечен в первую очередь благодаря таким странам, как Индия и Китай, рост которых, по прогнозам, составит 8,8% и 8,2% соответственно.

Шоппинг … дома

Посещаемость магазинов розничной торговли резко упала, поскольку в 2020 году покупатели не выходили из дома. Люди отдавали предпочтение онлайн-покупкам.

По данным исследовательской компании ShopperTrak, количество тех, кто ходил в магазины снизилось еще больше после первого локдауна.

Меньше всего люди ходили в магазины в Германии (падение на -97%), Великобритании (-78%).

Отдельные исследования показывают, что потребители все еще опасаются ходить в магазины. Гигант бухгалтерского учета EY заявляет, что 67% клиентов теперь не желают ехать за покупками более чем на 5 километров.

Это изменение покупательского поведения привело к значительному росту выручки – в 2020 году мировой показатель составил 3,9 триллиона долларов.

Фармацевтические компании среди тех, кто в выигрыше

Взлетели акции некоторых фармацевтических компаний, занимающихся разработкой вакцин против COVID-19.

Значительно выросли акции Moderna, Novavax и AstraZeneca. А вот стоимость акций Pfizer упала. Партнерство с BioNTech, высокая стоимость производства вакцины и ее логистика, а также растущее число конкурентов снизили доверие инвесторов к компании. При этом компания сможет увеличить выручку в 2021 году.

По материалам Financial Times, BBC News.