Во вторник социалист и выдвиженец в президенты от Демократической партии Берни Сандерс выиграл праймериз в Нью-Гемпшире. Очередной триумф политика, оставив далеко позади Джо Байдена, остро поставил вопрос – "А сможет ли социалист действительно стать следующим президентом США?".

Свое мнение по этому поводу высказал политический обозреватель The Washington Post Пол Вельдман.

“Это интересный вопрос, и ответ может быть не таким очевидным, как вы думаете”, – написал автор.

Согласно социологическому опросу института Гэллапа, 45% американцев готовы проголосовать за социалиста, как президента. При этом, 60% готовы поддержать атеиста, 66% – мусульманина, 78% – открытого гея. Исходя из этого, автор предлагает следующее мнение:

“Простой ответ на поставленный вопрос – демократы обречены, если Сандерс (социалист) их кандидатура. Но это лишь на первый взгляд”.

Основной чертой, которая отличает традиционного социалиста от других представителей указанного опроса, является его “идеологический выбор”, а не “демографическая характеристика”. То есть не имеет значения пол, сексуальная направленность, религия и так далее. Имеет значение именно принципиальная идеология.

“К примеру, если вы республиканец, вы можете быть кандидатом от партии, и при этом атеистом, женщиной или темнокожим. Это не имеет отношения к идеологии”, – пояснил автор.

Он считает, что, отвечая в опросе о готовности проголосовать за социалиста, американцы могли даже не понимать, что это значит.

При этом, если избирателям конкретно указать на ценности, которые отстаивают социалисты, то 76 % ответят, что поддержали бы такого кандидата на выборах (об этом свидетельствует соответствующий опрос).

“Аргумент о том, что Сандерс не может победить, потому что он называет себя социалистом (хотя на самом деле он больше социал-демократ в европейском стиле, который отличается) попадает в основную ловушку мышления по поводу возможности выбора. Эта ловушка заключается в предположении, что существуют избираемые и не избираемые типы кандидатов, основанные на таких вещах, как демография, идеология или опыт, и мы просто должны определить, к какому типу относится данный кандидат, и тогда мы узнаем, могут ли его избрать”, – пояснил автор колонки.

Чтобы подтвердить свои слова автор отметил, что такие кандидаты, как Хиллари Клинтон, Митт Ромни, Джон Маккейн и Джон Керри, рассматривались как “чрезвычайно избираемые”, в то время как были “веские причины”, по которым Дональд Трамп, Барак Обама и (в меньшей степени) Джордж Буш не должны были быть избранными.

“В конце концов, именно навыки, решения и выбор времени каждого из этих кандидатов как личностей, а не как совокупность характеристик, определяли, победили они или проиграли. Типы кандидатов не имеют значения в процессе выборов”, – считает он.

По словам автора колонки, Сандерса будут на выборах поддерживать те, кто точно хотел бы видеть президентом демократа, и даже если он будет отстаивать идеологию социализма – вряд ли это убедит проголосовать кого-то из тех, кто поддерживает республиканцев.

Также в материале отмечается, что в США социализмом принято называть все то, что предлагают внедрить демократы. Это повышение налогов для богатых, увеличение минимальной заработной платы, законодательство о доступном медицинском обслуживании.

“Эта твердая позиция на том, что все, что не нравится Республиканской партии, является социализмом, ослабило способность слова”, – пояснил обозреватель.

Он отметил, что не был бы удивлен опросом, во время которого американцев попросили бы назвать имена социалистов, и они бы назвали Иосифа Сталина и Фиделя Кастро.

“Растущая поляризация и негативное отношение помогли бы кандидату, подобному Сандерсу, так же, как они помогали Трампу… Он может стать тем политиком, которого выберут, когда на чаше весов будут Трамп и “социалист”, – написал Пол.

Резюмируя, он отметил, что нет ответа на вопрос, сможет ли социалист стать следующим президентом США, поскольку ответ никто не знает.