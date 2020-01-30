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«Рисков не осталось»: Грымчак вышел из СИЗО

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак вышел из СИЗО.

Четверг, 30 января 2020, 15:40

Об этом сообщила его жена Юлия и адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

Кроме того, в комментарии корреспонденту #Букв адвокат Грымчака Татьяна Матяш объяснила, что основаниями изменения меры пресечения было то, что почти не осталось рисков.

“Основаниями изменения было то, что почти не осталось рисков. А те, что остались, можно нивелировать с помощью другой меры пресечения”, – добавила она.

ОБНОВЛЕНО в 15:55

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда уточнили, что к Грымчаку применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет).

На него возложены дополнительные обязательства: сутками не покидать место постоянного проживания; прибывать к прокурору, детективу или суду по каждому их вызову или требованию; удерживаться с подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Напомним, 14 августа стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины пришли в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака с целью его задержания. Впоследствии в СБУ сообщили, что Юрий Грымчак и его помощник задержаны по делу о вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

17 августа Юрий Грымчак был помещен в Черниговское СИЗО, несмотря на неточности в судебном постановлении. Позднее Генеральная прокуратура (ГПУ) изменила подозрение Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием.

Теги: мера пресечения, СИЗО

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