«Рисков не осталось»: Грымчак вышел из СИЗО

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак вышел из СИЗО.

Об этом сообщила его жена Юлия и адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

Кроме того, в комментарии корреспонденту #Букв адвокат Грымчака Татьяна Матяш объяснила, что основаниями изменения меры пресечения было то, что почти не осталось рисков.

“Основаниями изменения было то, что почти не осталось рисков. А те, что остались, можно нивелировать с помощью другой меры пресечения”, – добавила она.

ОБНОВЛЕНО в 15:55

В пресс-службе Высшего антикоррупционного суда уточнили, что к Грымчаку применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также подозреваемый обязан носить электронное средство контроля (браслет).

На него возложены дополнительные обязательства: сутками не покидать место постоянного проживания; прибывать к прокурору, детективу или суду по каждому их вызову или требованию; удерживаться с подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.