Различные результаты эффективности китайской вакцины COVID-19, произведенной отдельно в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах, являются реальными.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя China National Biotec Group (CNBG).

В четверг, 31 декабря, Китай утвердил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщей вакцинации. Эта вакцина показала эффективность 79,34% на основе промежуточного анализа последних клинических испытаний.

Но этот показатель ниже, чем показатель для той же вакцины в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцина для ОАЭ показала 86% эффективности.

Страны имеют определенные различия в своих стандартах и ​​процедурах диагностики пациентов, и окончательные результаты выявления случаев COVID-19 были разными, сказал Янг Сяомин, председатель компании Sinopharm – подразделения CNBG.

“Следовательно, были различия между исчерпывающими данными по нескольким странам, в том числе и в ОАЭ. Но эти два результата реальны и действительны”, – сказал Янг.

По его словам, CNBG не участвовала в анализе или обзоре данных клинических испытаний, опубликованных регулирующими органами в странах, где проходило тестирование ее вакцины.

Вакцина, разработанная Sinopharm в Пекинском институте биологических продуктов, вместе с другим кандидатом из отделения CNBG в Ухане, проходит третью фазу клинических испытаний за пределами Китая.

По словам Янга, в испытаниях вакцин-кандидатов CNBG приняли участие более 60 000 участников в возрасте от 18 до 60 лет.