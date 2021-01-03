Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя China National Biotec Group (CNBG).
В четверг, 31 декабря, Китай утвердил свою первую вакцину против COVID-19 для всеобщей вакцинации. Эта вакцина показала эффективность 79,34% на основе промежуточного анализа последних клинических испытаний.
Но этот показатель ниже, чем показатель для той же вакцины в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцина для ОАЭ показала 86% эффективности.
Страны имеют определенные различия в своих стандартах и процедурах диагностики пациентов, и окончательные результаты выявления случаев COVID-19 были разными, сказал Янг Сяомин, председатель компании Sinopharm – подразделения CNBG.
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“Следовательно, были различия между исчерпывающими данными по нескольким странам, в том числе и в ОАЭ. Но эти два результата реальны и действительны”, – сказал Янг.
По его словам, CNBG не участвовала в анализе или обзоре данных клинических испытаний, опубликованных регулирующими органами в странах, где проходило тестирование ее вакцины.
Вакцина, разработанная Sinopharm в Пекинском институте биологических продуктов, вместе с другим кандидатом из отделения CNBG в Ухане, проходит третью фазу клинических испытаний за пределами Китая.
По словам Янга, в испытаниях вакцин-кандидатов CNBG приняли участие более 60 000 участников в возрасте от 18 до 60 лет.
- Ранее сообщалоось, что согласно промежуточному анализу, вакцина, разработанная Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, показала 79,34% эффективности от COVID-19.