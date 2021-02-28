Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
“1 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, – говорится в сообщении.
Спасатели призывают людей не рисковать здоровьем во время походов в горы в период объявления лавинной опасности.
С начала 2021 они уже спасли более 360 человек, более 220 оказали помощь.
В ГСЧС напомнили, что с 13 февраля на Закарпатье, у подножия гор Магура-Жиде и Гемба, а также на прилегающих к ним территориях и склонах продолжают искать туриста из Киева. Он заблудился во время катания на лыжах. Спасателям удалось найти живым его товарища.
Если вы все же решили идти в горы, то спасатели напоминают, что перед походом нужно зарегистрироваться у них. Кроме этого, нужно подготовиться к походу, взяв с собой теплые вещи и альпинистское снаряжение, идти в поход только в сопровождении опытных туристов и прекратить путешествие при неблагоприятной погоде. Не ходите в такие походы сами, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы – 3 человека.
- В Карпатах в районе горы Гимба с 13 февраля спасатели ищут пропавшего туриста из Киева.