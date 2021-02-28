В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность, спасатели призывают не рисковать здоровьем во время походов в горы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“1 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)”, – говорится в сообщении.

Спасатели призывают людей не рисковать здоровьем во время походов в горы в период объявления лавинной опасности.

С начала 2021 они уже спасли более 360 человек, более 220 оказали помощь.

В ГСЧС напомнили, что с 13 февраля на Закарпатье, у подножия гор Магура-Жиде и Гемба, а также на прилегающих к ним территориях и склонах продолжают искать туриста из Киева. Он заблудился во время катания на лыжах. Спасателям удалось найти живым его товарища.

Если вы все же решили идти в горы, то спасатели напоминают, что перед походом нужно зарегистрироваться у них. Кроме этого, нужно подготовиться к походу, взяв с собой теплые вещи и альпинистское снаряжение, идти в поход только в сопровождении опытных туристов и прекратить путешествие при неблагоприятной погоде. Не ходите в такие походы сами, минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы – 3 человека.