Совет нацбезопасности и обороны поручил провести аудит всех разрешений на пользование украинскими недрами за последние 27 лет.

Об этом по итогам заседания проинформировал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщают #Буквы.

“Вы знаете, что по Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, после первого приблизительного аудита выяснилось, что украинского народа там не очень много. В основном, это народ, который живет или на Виргинских островах, или в других островных государствах, к Украине имеющих не совсем прямое отношение”, ㅡ сказал Данилов.

Секретарь заявил, что по решению СНБО будет проведен масштабный аудит разрешений на пользование недрами.

“Принято решение: за короткое время будет проведен аудит всех без исключения разрешений, которые выдавались с 1994 года. […] Если будут выявлены нарушения при выполнении лицензионных условий этих разрешений, они будут законно возвращаться народа Украины”, ㅡ добавил секретарь СНБО.