Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против 10 человек, которые были офицерами и предали Украину. Соответствующий указ вскоре подпишет президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые высшего офицерского состава, и предали нашу страну. Было принято решение относительно 10 человек”, — отметил секретарь СНБО.

По его словам, речь идет о таких лицах:

Березовский Денис Валентинович — бывший контр-адмирал

Шапортов Станислав Владимирович — бывший генерал-майор

Няньчура Сергей Николаевич — бывший генерал-майор юстиции

Котовский Юрий Александрович — бывший генерал-майор

Якименко Александр Григорьевич — бывший генерал-майор, бывший глава СБУ

— бывший генерал-майор, бывший глава СБУ Тоцкий Владимир Владимирович — бывший генерал-майор

Ганжа Сергей Валентинович — бывший генерал-майор

Елисеев Сергей Станиславович — бывший вице-адмирал

Шакуро Дмитрий Александрович — бывший контр-адмирал

Захарченко Виталий Юрьевич — бывший генерал внутренней службы Украины, бывший глава Государственной налоговой службы Украины и министр внутренних дел Украины

“Все эти 10 человек лишены всех государственных наград, всех званий. К ним применены максимальные санкции, которые позволяет наше законодательство, это 13 пунктов”, — отметил Данилов.

На уточняющий вопрос о том, находятся ли пока лица в Украине, секретарь СНБО отметил, что если они находятся за границей, то они все равно все еще являются собственниками имущества в нашей стране, но после применения санкций уже не смогут им пользоваться и распоряжаться.