Об этом по итогам заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
“Сегодня мы рассматривали вопрос относительно тех должностных лиц, которые высшего офицерского состава, и предали нашу страну. Было принято решение относительно 10 человек”, — отметил секретарь СНБО.
По его словам, речь идет о таких лицах:
- Березовский Денис Валентинович — бывший контр-адмирал
- Шапортов Станислав Владимирович — бывший генерал-майор
- Няньчура Сергей Николаевич — бывший генерал-майор юстиции
- Котовский Юрий Александрович — бывший генерал-майор
- Якименко Александр Григорьевич — бывший генерал-майор, бывший глава СБУ
- Тоцкий Владимир Владимирович — бывший генерал-майор
- Ганжа Сергей Валентинович — бывший генерал-майор
- Елисеев Сергей Станиславович — бывший вице-адмирал
- Шакуро Дмитрий Александрович — бывший контр-адмирал
- Захарченко Виталий Юрьевич — бывший генерал внутренней службы Украины, бывший глава Государственной налоговой службы Украины и министр внутренних дел Украины
“Все эти 10 человек лишены всех государственных наград, всех званий. К ним применены максимальные санкции, которые позволяет наше законодательство, это 13 пунктов”, — отметил Данилов.
На уточняющий вопрос о том, находятся ли пока лица в Украине, секретарь СНБО отметил, что если они находятся за границей, то они все равно все еще являются собственниками имущества в нашей стране, но после применения санкций уже не смогут им пользоваться и распоряжаться.
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