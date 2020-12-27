В Сеть просочился новый набор инженерных образцов будущих процессоров от Intel, имеющих кодовое название Rocket Lake-S.

Об этом сообщает портал VideoCardz.com.

Ожидается, что Intel анонсирует свои процессоры 11-го поколения Rocket Lake-S на выставке CES 2021 в январе следующего года. Чем ближе официальный анонс, тем больше утечек информации о них появляется в Сети.

Известно, что серия Rocket Lake станет первой основной серией Intel, которая будет поддерживать PCI Express 4.0, а также иметь встроенную графику Xe.

По слухам, Intel начнет массовое производство серии 11-го поколения до конца января. В магазинах она может появиться в феврале-марте.

Новые фото и информация о Rocket Lake-S, появившиеся на китайском сайте Bilibili, проливают свет на характеристики будущих моделей Core i7-11700 (образец QV1J, первая партия), Core i7-11700K (образец QV1K, вторая партия) и Core i9-11900 (образец QVYE, вторая партия).

Intel Core i9-11900 QVYE

Так, образец QVYE (это, похоже, чип Core i9-11900, без суффикса K) имеет ограничения мощности TDP PL1 на уровне 65 Вт (PL2 — 224 Вт).

QVYE предлагает интерфейс PCIe Gen4, новую графику Xe, а также поддерживает профили XMP, которые по умолчанию работают на частоте 3200 МГц.

Базовая тактовая частота — 1,8 ГГц. В режиме Turbo все ядра могут повышать частоту до 4 ГГц, при нагрузке на одно ядро — до 4,5 ГГц.

Intel Core i7-11700K (ES2) QV1K

Второй образец, о котором просочилась информация — это QV1K, вторая модификация Intel Core i7-11700K.

Процессор имеет TDP PL1 в 125 Вт (PS2 — 250 Вт), базовую частоту 3,4 ГГц, до 4,3 ГГц в режиме Turbo и 4,8 ГГц — при нагрузке только на одно ядро.

Этот образец поддерживает PCIe Gen4, а также XMP с частотой 3200 МГц по умолчанию. Также есть встроенная графика Xe.

Intel Core i7-11700 (ES1) QV1J

Образец QV1J — это первая модификация Intel Core i7-11700. В отличие от образцов второго поколения, QV1J, похоже, не поддерживают PCIe Gen 4.0, однако имеет встроенную графику Xe.

Базовая тактовая частота на уровне 1,8 ГГц, до 3,8 ГГц в режиме Turbo на все ядра и до 4,4 ГГц при нагрузке только на одно ядро.