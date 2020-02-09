Семьи Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства, а также семьи ветеранов российско-украинской войны возмущены действиями нынешней власти и обратились к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Обращение опубликовано на Facebook-странице общественной организации “Семьи Небесной Сотни”.

“Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего “Беркута” и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича хвастаются безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону “майдановцев”. Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о “перевороте”, о “гражданской войне”; попирается украинский язык, культура, история”, – говорится в заявлении.

Отмечается, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти Героев. В частности, без какого-либо реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором речь шла об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства.

На этой встрече они намеревались обсудить и услышать позицию относительно своих требований и вопросов:

1. Немедленной отмены приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А. Бабикова; 2. Приведение закона “О Государственном бюро расследований” в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР; 3. Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства; 4. Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное; 5. Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР; 6. Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии; 7. Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственный бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины; 8. Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности; 9. Законодательного запрета включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли наказание, которое было определено судом.

“Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернение памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины”, – отметили в обращении.

На встрече также предлагается обсудить празднование в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни, который отмечается 20 февраля каждого года, и вопрос создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.