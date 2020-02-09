Обращение опубликовано на Facebook-странице общественной организации “Семьи Небесной Сотни”.
“Мы, представители семей Героев Небесной Сотни, пострадавших во время событий Революции Достоинства и ее активных участников, ветеранов российско-украинской войны, возмущены признаками реванша диктатуры, которые становятся все более демонстративными в сегодняшней Украине. Представители бывшего “Беркута” и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича хвастаются безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону “майдановцев”. Все чаще в украинском информационном пространстве звучат тезисы, созданные российской пропагандой, о “перевороте”, о “гражданской войне”; попирается украинский язык, культура, история”, – говорится в заявлении.
Отмечается, что нынешней власти нравится такое демонстративное унижение памяти Героев. В частности, без какого-либо реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором речь шла об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства.
На этой встрече они намеревались обсудить и услышать позицию относительно своих требований и вопросов:
1. Немедленной отмены приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А. Бабикова;
2. Приведение закона “О Государственном бюро расследований” в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР;
3. Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;
4. Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки на добродетель кандидатов и тому подобное;
5. Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителях групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;
6. Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;
7. Введение обязательной проверки на добродетель следователей, которые переходят в Государственный бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины;
8. Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирование о его результатах украинской и мировой общественности;
9. Законодательного запрета включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбыли наказание, которое было определено судом.
“Считаем, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, которые безнаказанно звучат со стороны представителей режима Януковича – приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства, осквернение памяти наших родных и близких, всех тех, кто отстаивал европейский вектор развития Украины”, – отметили в обращении.
На встрече также предлагается обсудить празднование в этом году на государственном уровне Дня Героев Небесной Сотни, который отмечается 20 февраля каждого года, и вопрос создания Мемориала Героев Небесной Сотни на Аллее Героев Небесной Сотни.
- Ранее двое бывших “беркутовцев” Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев. Они обратились к Зеленскому и заявили, что “хотят восстановить честное имя спецподразделения “Беркут”. Они также призвали власть “немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов”.