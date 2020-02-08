Двое бывших "беркутовцев" Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев.

Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

“Бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут” Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей”, – говорится в сообщении.

Горошинский также опубликовал открытое обращение бывших “беркутовцев” к Президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Маринченко и Тамтура заявляют, что “более 5 лет их держали за решеткой за преступления, которых они не совершали”.

По их словам, Святошинский районный суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест не из-за обмена.

“Оно было мотивировано тем, что “прокурором не доказана обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства”, – заявляют они.

Бывшие сотрудники спецподразделения называют Революцию Достоинства “государственным переворотом”.

“А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли “коктейлями Молотова”, расстреливали их из огнестрельного оружия!” – пишут они в обращении.

Они также объяснили причины своего возвращения в столицу.

“Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения “Беркут”. Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем Президента Украины, Генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов”, – резюмировали Маринченко и Тамтура.