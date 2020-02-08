Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook.
“Бывшие сотрудники спецподразделения “Беркут” Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей”, – говорится в сообщении.
Горошинский также опубликовал открытое обращение бывших “беркутовцев” к Президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.
Маринченко и Тамтура заявляют, что “более 5 лет их держали за решеткой за преступления, которых они не совершали”.
По их словам, Святошинский районный суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест не из-за обмена.
“Оно было мотивировано тем, что “прокурором не доказана обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства”, – заявляют они.
Бывшие сотрудники спецподразделения называют Революцию Достоинства “государственным переворотом”.
“А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли “коктейлями Молотова”, расстреливали их из огнестрельного оружия!” – пишут они в обращении.
Они также объяснили причины своего возвращения в столицу.
“Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения “Беркут”. Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем Президента Украины, Генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов”, – резюмировали Маринченко и Тамтура.
- По данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.
- Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в декабре 2019 года. Под руководством новой прокурорской группы бывшие “беркутовцы”, обвиняемые по делу о гибели активистов Майдана в 2014 году, – Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко были освобождены и переданы для обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и боевиками “ДНР/ЛНР”.