Американські чиновники підозрюють, що атаки на держслужбовців, які викликали у них серйозні проблеми зі здоров'ям, могло організувати Головне розвідувальне управління Росії.

Про це з посиланням на трьох нинішніх і колишніх офіційних осіб США повідомляє американське видання Politico.

Зазначається, що джерела мали на увазі випадки так званого “гаванського синдрому” в американських дипломатів на Кубі. У 2016 році у них почалися проблеми зі слухом й утриманням рівноваги. Потерпілі скаржилися на головний біль, дзвін і тиск у вухах, а іноді у них діагностували й пошкодження мозку

Джерела наголосили, що ГРУ РФ володіє технологіями для проведення таких атак. Відповідні знання для здійснення цих атак мають спецслужби Ізраїлю і Китаю. Однак чиновники виключають причетність цих двох держав, оскільки жодна з них не працює у всіх місцях, де були зареєстровані інциденти з американськими держслужбовцями.

Водночас джерела наголосили, що США наразі не має неспростовних доказів того, що саме Росія влаштувала ці атаки.

“Розвідувальна спільнота не прийшла до консенсусу і не прийняла офіційне рішення. Однак офіційні особи заявили законодавцям, що в останні тижні вони активізували своє розслідування, включивши в нього всі 18 федеральних розвідувальних агентств, і що воно зосереджене на потенційній причетності ГРУ”, – заявило джерело з Конгресу США.

Джерело у Білому домі наголосило, що адміністрація Байдена активно працює над виявленням причини цих таємничих нападів на офіційних осіб США.

Наразі розслідування взяв під особистий контроль директор ЦРУ Вільям Бернс. Щодня він отримує брифінги про перебіг розслідування та нові дані слідчих.

Є підозри, що РФ використовувала проти американських держслужбовців мікрохвильову імпульсну зброю, яка використовує форму електромагнітного випромінювання для пошкодження цілей. При цьому видання зазначає, що слідчі не визначили остаточно, що ці інциденти спричинені конкретною зброєю.