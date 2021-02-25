Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) формує групу для розслідування таємничих нападів на американських дипломатів та агентів.

Про це повідомляє CNN.

Напади вирішили розслідувати через три роки після того, як колишній офіцер розвідки США Марк Полімеропулос став жертвою таємничого нападу в Москві. Він назавжди змінив життя чоловіка, адже зараз у Полімеропулоса діагностували черепно-мозкову травму, безсоння та тривогу.

“Коли лікарі дали мені папірець з діагнозом, у якому констатували черепно-мозкову травму, ви знаєте, у мене були сльози на очах. Фактично я негайно зателефонував іншому співробітнику агентства, котрого це торкнулося. Ніхто мені раніше не вірив”, – сказав Полімеропулос.

Полімеропулос – один із близько 40 урядових чиновників США, які стали жертвами невидимих ​​атак у Росії, Кубі, Китаї та інших місцях по всьому світу.

За даними видання, ЦРУ створило свою першу в історії оперативну групу, яка зосередилася на розслідуванні мікрохвильових атак на працівників американських спецслужб. Планується залучити широкий спектр ресурсів та забезпечити створення команди для попередження будь-яких майбутніх інцидентів.

Наразі група перебуває на стадії формування. До її складу увійдуть висококваліфіковані професіонали спецслужб США.

Новий імпульс

Влада США вирішила розслідувати таємничі напади на чиновників після того, як з’явилися дані про помилкові первинні розслідування. Це дало новий імпульс.

Історія Полімеропулоса демонструє складний виклик, з яким стикається адміністрація Байдена у протистоянні з Росією. Список випадків та підозрюваних в агресії здійсненої Росією проти американської демократії та американських чиновників, величезний.

Ба більше, адміністрація Байдена готується дати відсіч Росії. Зокрема, найближчими днями США введе санкції проти РФ через отруєння та ув’язнення російського опозиційного лідера Олексія Навального та хакерство SolarWinds. Тепер США хочуть знайти докази причетності Росії до таємничих нападів на дипломатів та агентів.

Нагадаємо, що напад на Полімеропулоса стався в грудні 2017 року, коли він виконував завдання в Москві в рамках підпільної операції з метою виявлення втручання Росії у вибори 2016 року в США.

“Я прокинувся серед ночі з неймовірним запамороченням, кімната крутилася. Я був у таких місцях, як – Ірак та Афганістан, по мені стріляли. Але це, безумовно, найстрашніший досвід у моєму житті”, – розповів чоловік.

Винуватця нападу досі не встановили, але американські дипломати та парламентарі впевнені у винуватості Росії.

За даними слідства, Полімеропулос міг стати жертвою “спрямованого” мікрохвильового випромінювання, яке стало причиною виникнення таких симптомів.

Американське розвідувальне співтовариство протягом десятиліть вивчало мікрохвильові атаки. Відомство також знало, що Росія досліджувала мікрохвильову зброю ще в 70-х роках минулого століття, що може свідчити про достатню базу для здійснення нападів на американських дипломатів.

Водночас Полімеропулос, який провів свою кар’єру в боротьбі з тероризмом на Близькому Сході, описав свої стосунки з ЦРУ як перехід від любові до розлучення.

Прессекретар ЦРУ Тімоті Барретт заявив, що відомство “працює разом з іншими державними органами, щоб подвоїти зусилля щодо пошуку відповідей незрозумілих глобальних інцидентів зі здоров’ям, які зачепили персонал”.

“Непотрібні страждання”

Полімеропулос пішов у відставку у 2019 році. Проте він впевнений, що пережив “непотрібні страждання” та не отримав підтримки від ЦРУ. Двоє інших чиновників Державного департаменту, які зазнали подібних нападів, також заявили про розчарування через байдужість відомства та відсутність необхідної допомоги.

Лікарі ж кажуть, що лікування черепно-мозкових травм, завданих шляхом мікрохвильового удару, більш ефективне на ранніх етапах. Людина може й зовсім не вилікуватися. Травма буде постійно нагадувати про себе.

Полімеропулос згоджувався на різні методи лікування. Зокрема, чоловік пройшов курс арттерапії, в рамках якої зображував свій стан та ставлення до конкретних речей. Фахівці констатували, що пацієнт виснажений та розчарований. Він вважає, що таємничий напад зруйнував його сім’ю та життя.

Нещодавно було розсекречено звіт Державного департаменту, у якому йдеться про очевидні помилки у первинних розслідуваннях нападів. Минув місяць перебування Байдена на посаді президента. Його адміністрація вже виразила зацікавленість таємничими нападами на агентів та дипломатів. Схоже, Байден хоче знайти винних в атаках та отримати черговий важіль впливу на кількох країн, зокрема Росію, Китай та Кубу.

“Ми не маємо вищого пріоритету, ніж безпека персоналу США, їхніх сімей та інших громадян США. Уряд США працює над тим, щоб визначити, що сталося з нашими співробітниками та їхніми сім’ями. Ми хочемо забезпечити добробут існування та здоров’я наших чиновників у майбутньому. Це розслідування триває і є пріоритетним. Департамент ще не встановив причину чи винуватця”, – повідомили у пресслужбі Держдепу.

Команда новоствореної оперативної групи займатиметься не тільки розслідуванням таємних нападів, а й забезпечуватиме контроль над безпекою дипломатів та чиновників. До роботи групи залучать агентів спецслужб, лікарів, науковців та інших фахівців. Джерела, знайомі з розслідуваннями, повідомляють, що слідством займаються координаційні групи ЦРУ, ФБР, Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) та Державного департаменту.

Наразі невідомо, чи розглядатимуть усі атаки в рамках спільного розслідування, чи окремо.

В пошуках відповідей

Жертви залишилися незадоволеними реакцією федерального уряду. Тому справами зацікавилися члени Конгресу.

Сенатор Жанна Шахін, демократ від штату Нью-Гемпшир, каже, що адміністрація Байдена повинна розставити пріоритети в цьому питанні щодо лікування та розслідування.

“Якщо ми не будемо притягати винних до відповідальності, то ми можемо бути впевнені, що це буде продовжуватися. І це загроза національній безпеці для Сполучених Штатів та нашого персоналу”, – сказала Шахін.

За часів каденції Трампа у Конгресі проводили секретні брифінги щодо нападів. Однак багато матеріалів не було оприлюднено. Складається враження, що адміністрація Трампа не бажала проводити масштабні розслідування.

Деякі конгресмени впевнені, що саме нерішучість адміністрації колишнього президента у розслідуванні атак спричинила невдачу Трампа у протистоянні з РФ.