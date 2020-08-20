Федеральная служба безопасности России заявила о срыве попытки похищения одного из боевиков "ДНР". Похитители якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака.

Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.

“Непосредственно во время попытки похищения задержаны граждане России – Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что похитить должны были лицо, принимавшее активное участие в боевых действиях против ВСУ.

В ФСБ заявили, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада.

Также отмечается, что СБУ привлекала группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств граждан РФ.

“Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России”, – сообщили в ФСБ.

В Службе безопасности Украины эти заявления пока никак не комментируют.