Об этом сообщается на сайте ФСБ РФ.
“Непосредственно во время попытки похищения задержаны граждане России – Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что похитить должны были лицо, принимавшее активное участие в боевых действиях против ВСУ.
В ФСБ заявили, что Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада.
Также отмечается, что СБУ привлекала группу задержанных к подготовке еще нескольких похищений и убийств граждан РФ.
“Кроме того, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России”, – сообщили в ФСБ.
В Службе безопасности Украины эти заявления пока никак не комментируют.
- Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины категорически отрицает участие СБУ в спецоперации по задержанию боевиков “ЧВК Вагнера” в Беларуси.