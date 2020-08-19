Об этом сообщает пресс служба СБУ.

“Служба безопасности не комментирует слухи, не поддерживает медийно информационные операции врага и не участвует в публичном обсуждении различных фантастических сценариев”, – сообщили в СБУ.

В Службе безопасности подчеркнули, что данные об участии сотрудников в так называемой “вагнеровской спецоперации” является фейком и информационным вбросом, который имеет целью нанесения вреда Украине.

“Ни один сотрудник Службы безопасности Украины не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Поэтому титрования одного из участников разговоров, как “офицер СБУ “, является домыслом и сознательной манипуляцией”, – заявили в СБУ.

18 августа в соцсетях и некоторых СМИ, которые ссылались на неназванные источники, появилась информация о том, что задержанных российских боевиков на самом деле планировали задержать украинские спецслужбы. В частности, на YouTube-канале телеведущей Янины Соколовой появилась аудиозапись с вероятным вербовкой боевиков “ЧВК Вагнера” сотрудником СБУ.

На записях человек по имени Денис Харитонов рассказывает, что с 2014 года воевал в Украине, где сбил из ПЗРК вертолет и два штурмовика Су-25. По его словам, награду за сбитые самолеты вручал ему помощник президента России Владислав Сурков.

Также человек, назвавшийся Александром Сидоровым, рассказал, что воевал в 2014 и 2015 годах в так называемой “ЛНР” и в 2016 году в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Кроме того, на видео показаны документы боевиков, наградные листы и фотографии.

По информации “Украинской правды” и журналиста Юрия Бутусова, операция была сорвана, вероятно, из-за утечки информации, после того, как силовики доложили о спецоперации Офису президента.