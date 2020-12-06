Госпогранслужба запретила на три года въезд в Украину российскому актеру рок-музыканту из группы "Звуки МУ" Петру Мамонову за незаконное посещение Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Вчера в аэропорту “Борисполь”, во время оформления пассажиров авиарейса из Турции, пограничники остановили двух граждан РФ. Иностранцы нарушили порядок въезда-выезда на ТОТУ АР Крым. Одним из них оказался российский рок-музыкант, участник группы “Звуки Му”, актер и радиоведущий – гражданин М.”, – сообщили в Госпогранслужбе.

Украинские СМИ уточняют, что речь идет о Петре Мамонове, рок-музыканте и актере – он вместе с женой направлялся в Украину якобы в личных целях.

“Во время мер контроля пограничники установили, что россияне ранее незаконно посещали временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, сотрудники Госпогранслужбы отказали иностранцам в пересечении границы и обоим на три года запретили въезд в Украину. Граждане РФ отбыли назад обратным авиарейсом”, – сообщили пограничники.