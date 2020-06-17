Финал Лиги Чемпионов следующего розыгрыша не будет проходить в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Уточняется, что финал розыгрыша Лиги Чемпионов в сезоне 2020/2021 состоится в столице Турции Стамбуле.

Отмечается, что первоначально матч планировали провести в Санкт-Петербурге, однако теперь в российском городе финал турнира будет проведен в розыгрыше Лиги Чемпионов 2021/2022 годов.

Помимо того, в УЕФА также утвердили расписание проведения чемпионата Европы по футболу, который был перенесен с лета 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. Чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 различных городах стран Европы.