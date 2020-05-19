На прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы к оккупационным войскам прибыла военная техника и боеприпасы.

Об этом сообщили в Главном управление разведки Министерства обороны Украины.

“Командование ВС РФ под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде обучения этого года усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК”, – говорится в сообщении.

В частности, на прошлой неделе с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы к оккупационным войскам были доставлены три вагона с боеприпасами, в том числе для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Кроме того, российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях якобы “угрозой наступления” подразделений Объединенных сил в конце мая.