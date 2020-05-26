Об этом сообщил замглавы Ровенской областной государственной администрации на брифинге.
По словам чиновника, возобновить работу городского и пригородного транспорта в области пока не позволяют показатели заболеваемости коронавирусом.
“Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание – постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум, до 24 июня возобновления перевозок не будет… Будем ждать”, – сказал он.
Отмечается, что запуск общественного транспорта в областях регулируется постановлением правительства об адаптивном карантине. Для возобновления пассажирских перевозок в регионе должны соответствовать критерии инцидентности и наличия достаточного количества свободных мест в больницах.
- По состоянию на 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев, 21 человек умерло (25 мая – 6).