В Ровенской области приняли решение не возобновлять работу транспорта до 24 июня.

Об этом сообщил замглавы Ровенской областной государственной администрации на брифинге.

По словам чиновника, возобновить работу городского и пригородного транспорта в области пока не позволяют показатели заболеваемости коронавирусом.

“Статистика не дает возможность принимать решение о возобновлении транспортных перевозок в области… Наше задание – постоянно анализировать динамику, на сегодня она не является позитивной… Как минимум, до 24 июня возобновления перевозок не будет… Будем ждать”, – сказал он.

Отмечается, что запуск общественного транспорта в областях регулируется постановлением правительства об адаптивном карантине. Для возобновления пассажирских перевозок в регионе должны соответствовать критерии инцидентности и наличия достаточного количества свободных мест в больницах.