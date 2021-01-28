Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Как известно, в августе 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о частичном закрытии уголовного производства по формуле “Роттердам +”. В ноябре ВАКС возобновил следствие. НАБУ требовало от Офиса генпрокурора заменить прокурора по делу после инцидента.

Уже 21 января Специализированная антикоррупционная прокуратура снова закрыла дело “Роттердам +”. Тогда НАБУ подало жалобу на имя и.о. руководителя САП Максима Грищука из-за таких действий прокурора.

#НАБУ готує скаргу на ім’я в.о. керівника #САП щодо рішення прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+» . Сподіваємося на оперативний розгляд. — NAB Ukraine (@nab_ukr) January 21, 2021 Уже 27 января стало известно, что Грищук 25 января возобновил расследование по делу. Однако старшего группы прокуроров не заменили, поэтому ситуация может повториться. Полномочия осуществить ​​замену имеет исключительно руководство Офиса генпрокурора. НАБУ призывает ОГП сделать это и критикует за отсутствие реакции на действия прокурора. “НАБУ в очередной раз призывает генпрокурора изменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу “Роттердам+” и, следовательно, обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины”, — говорится в заявлении.

Что известно о “Роттердам+”

“Роттердам+” – методика определения стоимости угля, в качестве топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине. Методика применялась в Украине с мая 2016-го по июнь 2019 года.

Ее действие прекратилось с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с законом “О рынке электроэнергии”, который был принят в апреле 2017 года. Этот закон предусматривает введение конкурентных отношений на энергорынке и соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, из-за формулы “Роттердам +”.

По данным следствия, в 2016 году при разработке порядка формирования оптовой рыночной цены (” Роттердам+”) чиновники обеспечили включение в него необоснованной формулы, которая увеличивала стоимость угля. Таким образом, были созданы условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке (и, как следствие, для роста тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей).

Отмечалось, что в результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие настаивало, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. было нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 4,3 млрд грн получили частные компании — инициаторы введения “Роттердам +”.