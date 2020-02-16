Об этом сообщает агентство “Интерфакс”.

“У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что “я бесплатная проститутка”, поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги – и все, а так тебя никто за жену не считает”, – сказал Смирнов на встрече с участниками православного сообщества “OrthodoxBRO”.

Протоиерей отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. “Как так может быть? Да очень просто: те мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, они не считают их за жен, это просто временная утеха. Потому что если бы он относился к ней как к жене – ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда”, – считает представитель РПЦ.