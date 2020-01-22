Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Так, по данным американской фондовой биржи Nasdaq, на закрытии торгов 21 января акции компании выросли на 7,2 % — до $ 547,2 за штуку. После этого стоимость бумаг производителя электрокаров повысилась еще на 1,4 %, достигнув отметки в $ 555.

Благодаря этому капитализация компании составила $100,1 млрд.

В среду, 22 января, после открытия торгов акции Tesla подскочили на 4,6 %. Изначально их стоимость составляла $ 572,11 за штуку. При этом рыночная капитализация компании составила примерно 103,1 млрд долларов.

Таким образом, капитализация Tesla превысила показатели компании Volkswagen (99,8 млрд долларов), уступая только Toyota Motor Corp.

В данный момент стоимость акций Tesla превысила $ 572 за штуку и продолжает расти.

Если компания сумеет сохранить такую капитализацию в течение нескольких месяцев, ее основатель Илон Маск получит право на премию в размере около 346 миллионов долларов.

Tesla стала первой компанией среди американских автомобильных производителей, добившейся такой рыночной капитализации.

Как отмечает Bloomberg, акции Tesla подорожали вдвое со времени публикации последней отчетности. В третьем квартале 2019 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере $143 млн.

Стоит отметить, что в марте 2018 года акционеры Tesla привязали вознаграждение Илона Маска к финансовым показателям компании.

Маску предоставили компенсационный пакет сроком на 10 лет и поручили увеличить рыночную капитализацию Tesla до $ 650 млрд. Если компания выполнит показатели, к концу срока предприниматель может получить вознаграждение на сумму более $ 50 млрд.