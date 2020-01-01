Это закреплено в государственном бюджете на 2020 год.

В госбюджете закреплена минимальная зарплата на уровне 4723 гривны.

Также будут изменения, связанные с размером прожиточного минимума на человека.

Так, с 1 января 2020 года он составит 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей до 6 лет: с января – 1779 гривен, с июля – 1859 гривен, с декабря – 1921 гривна.

Для детей от 6 до 18 лет – с января – 2218 гривен, с июля – 2318 гривен, с декабря – 2395 гривен.

  • Ранее сообщалось, что уровень средней зарплаты в Украине в ноябре этого года достиг исторического максимума, но все равно пока не превысил показателей в большинстве стран Европы.
  • В госбюджете на 2020 год предусмотрено повышение минимальной заработной платы на 550 грн.
  • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что средняя зарплата в Украине в 2022 году вырастет до 16 047 гривен.