С 1 января 2020 года минимальная зарплата в стране увеличится на 550 гривен, составив 4 тысячи 723 гривны.

Это закреплено в государственном бюджете на 2020 год.

В госбюджете закреплена минимальная зарплата на уровне 4723 гривны.

Также будут изменения, связанные с размером прожиточного минимума на человека.

Так, с 1 января 2020 года он составит 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.

Для детей до 6 лет: с января – 1779 гривен, с июля – 1859 гривен, с декабря – 1921 гривна.

Для детей от 6 до 18 лет – с января – 2218 гривен, с июля – 2318 гривен, с декабря – 2395 гривен.