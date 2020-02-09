Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Это связано с обследованием моста специалистами Украинского института стальных конструкций имени Шимановского, которые должны определить остаточный ресурс сооружения и составить рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.
На время обследования и в дальнейшем для снижения давления на конструкции будет ограничено движение крайними правыми полосами.
“Для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега и две полосы в направлении левого берега. Кроме того, движение грузового транспорта по мосту будет запрещено”, – сообщил заместитель городского головы Николай Поворозник.
С 20 января на мост перестали пускать троллейбусы длиной 18 метров – сейчас выходят только короткие троллейбусы до 11 м.
В 2019 году Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона, который был введен в эксплуатацию в 1953 году, критическим.
Мост Патона – это важнейшая транспортная артерия Киева.
- В декабре 2019 года на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия, из-за чего движение по мосту временно остановят.