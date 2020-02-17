Начиная с 2020 года в Украине перестанут принимать детей в дома ребенка. Уже находящиеся в таких домах дети смогут проживать в них до 2023 года.

Об этом во время совещания заявил замминистра социальной политики Украины Олег Коваль, сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

По словам Коваля, с 2020 года детей не будут устраивать в дома ребенка. Вместо этого государство намерено делать все возможное для обеспечения проживания и воспитания ребенка с родными родителями. В случаях, если это невозможно, детей будут направлять в патронатные/приемные семьи или детские дома семейного типа.

“Дети смогут жить в домах ребенка до 2023 года. К 2023 году на месте детских домов будут организованы паллиативно-реабилитационные центры. Эти центры будут оказывать помощь всем детям, независимо от их социального статуса и возраста”, — сообщил Коваль.

По словам замминистра, с этого года устройства детей в детские дома станет платным, а паллиативно-реабилитационные центры будут заниматься не только теми детьми с особыми потребностями, которые проходят реабилитацию в центрах, но и предоставлять всю необходимую помощь детям, которые уже воспитываются в приемных семьях.