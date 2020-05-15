Американская корпорация McDonald's разработала новые правила для своих заведений, необходимые для возобновления работы после эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Соответствующие 59-страничные рекомендации были разосланы операторам ресторанов быстрого питания McDonald’s в США. В них изложены базовые санитарно-гигиенические требования, которым должны соответствовать заведения при открытии.

В документе, в частности, содержится требование строго следить за соблюдением социальной дистанции примерно в два метра между посетителями. Также рекомендовано закрыть автоматы по розливу безалкогольных напитков или организовать постоянный контроль за ними сотрудников ресторанов.

Сотрудники должны чистить и дезинфицировать столы после каждого посетителя, а уборные – каждые 30 минут (отмечая каждую уборку в расписании).

Работники заведений должны использовать таймеры, чтобы каждые 30 минут напоминать себе о необходимости протереть поверхности (в том числе дверные ручки, крышки мусорных баков, стойки и аппараты для приема кредитных карт), информирует The Wall Street Journal.

Также рекомендовано установить на дверях туалетов специальные устройства, которые позволят посетителям открывать их, не касаясь. Также необходимо установить автоматы-диспенсеры с бумажными салфетками (по $ 310 за устройство) и раковины с автоматической регулировкой подачи воды (по $718 за штуку).

Всем сотрудникам предписано носить маски и перчатки. Посетителям же должны выдавать щитки для защиты лица, если этого требуют власти того или иного штата.

Сотрудники заведений должны мыть руки каждый час. Те из них, кто занимается едой или обслуживанием, должны носить перчатки.

Часть столов должна быть убрана или перекрыта, чтобы между посетителями сохранялась дистанция около двух метров.

Для соблюдения посетителями социального дистанцирования в очереди будут использоваться специальные наклейки для пола.

Если клиент в маске опасается контакта с теми, кто ее не надел, сотрудники заведений McDonald’s должны найти для него другое место или предложить донести заказ до авто. Сотрудники ресторанов также должны отсаживать тех, кто садится слишком близко к другим людям.

Передавать еду посетителям необходимо в пакете, сложенном вдвое.

Сотрудники заведений должны оказывать гостям радушный прием вербально, а также показывая большой палец или делая руками другие приветственные жесты.

В документе также содержатся рекомендации для разговоров с клиентами, которые не хотят следовать социальному дистанцированию, а также с людьми, которые задерживаются в уборных.

В McDonald’s планируют постепенно открывать рестораны в США после консультаций с местным властями. В компании отметили, что пока лишь небольшое чисто точек открыли свои залы.