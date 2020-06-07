Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то 40,9% избирателей (тех, кто определился с выбором) отдали бы свой голос за действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в опросе КМИС.

За пятого Президента Петра Порошенко проголосовали бы 15,7% украинцев. После Порошенко идут Игорь Смешко (9,2%), Юрий Бойко (8,9%) и Юлия Тимошенко (8,7%).

Апрельский опрос КМИС (17-25 апреля) показал, что Зеленский получил бы 42,6% поддержки на выборах, а Порошенко – 14,9%. Так, рейтинг Зеленского упал на 1,7 % а рейтинг Порошенко наоборот – вырос на 0,8 %.

А вот февральский опрос (8-18 февраля) показывал, что за Зеленского в первом туре готовы были проголосовать 44,2% респондентов. Второе-третье места делили Юрий Бойко (13,1%) и Петр Порошенко (11,6%). Остальные существенно отставали.

Опрос был проведен с 26 по 30 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера

(Computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных

телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины.