Об этом говорится в опросе КМИС.
За пятого Президента Петра Порошенко проголосовали бы 15,7% украинцев. После Порошенко идут Игорь Смешко (9,2%), Юрий Бойко (8,9%) и Юлия Тимошенко (8,7%).
Апрельский опрос КМИС (17-25 апреля) показал, что Зеленский получил бы 42,6% поддержки на выборах, а Порошенко – 14,9%. Так, рейтинг Зеленского упал на 1,7 % а рейтинг Порошенко наоборот – вырос на 0,8 %.
А вот февральский опрос (8-18 февраля) показывал, что за Зеленского в первом туре готовы были проголосовать 44,2% респондентов. Второе-третье места делили Юрий Бойко (13,1%) и Петр Порошенко (11,6%). Остальные существенно отставали.
Опрос был проведен с 26 по 30 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера
(Computer-assisted telephone interviews, CATI) на основные случайного генерирования мобильных
телефонных номеров. Выборка репрезентативна для Украины.
- За полгода электоральный показатель Владимира Зеленского снизился на 17%, рейтинг партии “Слуга народа” упал на 20%. А показатели Петра Порошенко и Юрия Бойко — выросли.