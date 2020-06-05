За полгода электоральный показатель Владимира Зеленского снизился на 17%, рейтинг партии "Слуга народа" упал на 20%. А показатели Петра Порошенко и Юрия Бойко — выросли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS.

Президент

Согласно данным опроса, в настоящее время Владимир Зеленский остается политиком с самым позитивным отношением населения. К нему очень положительно или положительно относятся 41,4% респондентов.

Электоральный рейтинг Зеленского также является самым высоким. Если бы выборы приводили в ближайшее время, за него бы проголосовали 30,4% опрошенных. По сравнению с декабрем прошлого года его электоральный показатель снизился почти на 17% (в декабре 2019 он составлял 47,2%).

Ключевыми конкурентами для него являются Петр Порошенко и Юрий Бойко. Их рейтинги в течение полугода постепенно росли. Так в настоящее время электоральный рейтинг Петра Порошенко — 11,2%. В декабре прошлого года он составлял 9,2%. Что касается Юрия Бойко, за полгода он улучшил свои показатели до 10,7% (в декабре рейтинг был на уровне 8,7%).

На третьем месте — Юлия Тимошенко и Игорь Смешко, электоральные показатели которых в мае составляли 5,5% и 4,4%

Политические партии

Среди политических партий наблюдается аналогичная ситуация. На первом месте остается партия “Слуга народа”. Ее рейтинг составляет 25%. Это почти на 20% меньше, чем было в октябре 2019 года.

На втором и третьем месте — “Оппозиционная платформа за жизнь” (12,0%) и “Европейская солидарность” (11,4%). .

Опрос был проведен 22-29 мая в формате телефонный опрос (CATI) с использованием планшетов. В нем приняли участие 2 тысячи взрослых граждан Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины).