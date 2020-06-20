Сегодня российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь на Донбассе. В результате обстрелов получили ранения двое украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие”, – говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от населенного пункта Орехово противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы 120-го калибра и стрелковое оружие.

Украинских защитников вблизи Хутора Вильный враг обстрелял из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов различных калибров. Позже захватчики использовали против воинов ООС станковые и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По окрестностям Новоалександровки агрессор вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В течение часа оккупанты выпустили 13 мин 120-го калибра по оборонным укреплениям Объединенных сил вблизи Новозвановки.

Защитников Троицкого враг обстреливал из артиллерийских систем 122-го калибра, 120-ти мм минометов и стрелкового оружия, а по украинским воинам в населенном пункте Шумы оккупанты выпустили 13 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Защитников Попасной захватчики обстреляли из артиллерийских систем 122 мм калибра, 120-ти и 82 мм минометов и стрелкового оружия. 122-й калибр враг применил и по опорным пунктам сил ООС в районе населенного пункта Золотое-4, а по Луганскому задействовал минометы 82-го калибра.

По окрестностям Новотошковского враг выпустил мины 120-го и 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” украинских военнослужащих, которые выполняют задачи возле Авдеевки, агрессор обстрелял из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По военнослужащим сил ООС, которые выполняют боевые задачи вблизи Павлополя, противник дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

“Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения”, – сказано в сообщении.

Их оперативно доставили в лечебные учреждения. Воинам оказывается необходимая медицинская помощь.

Один из военнослужащих получил осколочное ранение возле населенного пункта Орехово. Второй был ранен вблизи населенного пункта Зализное из стрелкового оружия.

“Такие наглые действия наши воины без ответа не оставили и применили штатное вооружение, после чего оккупанты свернули свою преступную деятельность. Потери противника уточняются”, – подчеркнули в штабе.