На Донбассе в среду, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики дважды совершали обстрелы из запрещенных минскими договоренностями вооружений. Также они применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы отвечали прицельным огнем.

Высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно вблизи Павлополя, в районе Песков, на окраинах Марьинки, возле Новомихайловки, вблизи Песков и возле Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” были зафиксированы обстрелы на окраине Новотошковского и неподалеку от Хутора Вольный и Новоалександровки.

“Сегодня, 1 апреля, в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь”, – говорится в сообщении.