Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
С начала текущих суток зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.
Пророссийские боевики в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Наших защитников неподалеку Зализного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского – с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.
По данным разведки, вчера, 20 июня, украинские защитники ранили одного боевика.
- 20 июня российско-оккупационные войска 20 раз открывали огонь на Донбассе. В результате обстрелов получили ранения двое украинских военнослужащих.