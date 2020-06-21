С начала воскресенья, 21 июня, в результате обстрела со стороны российских оккупантов, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

С начала текущих суток зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

Пророссийские боевики в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север” вблизи Шумов дважды открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Наших защитников неподалеку Зализного враг обстрелял из 120-мм минометов, а защитников Крымского – с минометов калибра 120 мм и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

По данным разведки, вчера, 20 июня, украинские защитники ранили одного боевика.