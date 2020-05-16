Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что пропуск граждан осуществляется только в пешем порядке.

Также для лиц, прибывших в Украину предусмотрено двухнедельный карантин. Кроме госпитализации в обсерваторах граждане могут согласиться на самоизоляцию с использованием электронного сервиса “Дий дома”. Во время пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы будут проверять внесение лицом информации в приложение.

“По состоянию на 08.00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем гражданам, прибывшим на вход в Украину в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено”, – сообщили в ГПСУ.

Стоит отметить, что на вход в Украине действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства.

В то же время, в ведомстве заверили, что ограничений для граждан по выходу с территории Украины нет. Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности прохождения двухнедельного карантина.

Кроме того, в ГНСУ напомнили, что кроме пункта пропуска “Шегини” в пешем порядке границу с Польшей можно пересечь в автомобильных пунктах пропуска “Ягодин”, “Рава-Русская” и “Краковец”.