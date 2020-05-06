Об этом сообщила пресс-служба правительства.
На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении.
Отмечается, что его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.
“Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, возобновление работы пункта пропуска “Рава-Русская” позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП “Ягодин” и “Краковец” для автомобильного сообщения с Республикой Польша.
Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.
- 21 апреля Окружной административный суд Киева открыл производство по иску к Кабинету Министров из-за решения о закрытии границ.