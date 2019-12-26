Адвокат подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко опубликовал расшифровку телефонного разговора, в котором его подзащитная, по версии следствия, якобы говорит о некой "сакральной жертве Марусе Зверобой".

Об этом адвокат Владислав Добош написал в Facebook на личной странице.

“На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось”, – написал Добош.

На самом деле, в разговоре женщины говорили о нуждах в украинской армии, и о том, что уровень обеспечения вооруженных сил на данный момент приблизительно такой же, как и в 2013.

О Марусе Зверобой они вспоминают как о человеке, который может “переплюнуть попсового героя “Слуги народа”.

“Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж “Слуги народа” можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой”, – говорит собеседница Кузьменко.

Учитывая, что власть в то время “пресовала” Зверобой, они рассмотрели ее на роль “сакральной жертвы”, но не в контексте того, что она должна погибнуть, а в контексте того, что она, как человек бывший на фронте, сможет отстоять права и интересы военных.

После этого с темы Зверобой собеседницы перешли к информационной политике в стране и к тому, что активисты зачастую не умеют пользоваться различными методами распространения информации.

Адвокат Кузьменко подчеркнул, что в этом разговоре не было даже упоминания о Шеремете, а следствие привязало этот разговор именно к расследованию его убийства.

Ранее на брифинге полиция сообщила, что подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко обсуждала возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения “сакральной жертвы”, при этом упоминая известного волонтера Марусю Звиробий.