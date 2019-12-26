Об этом адвокат Владислав Добош написал в Facebook на личной странице.
“На брифинге МВД, а затем и в суде был публично открыт разговор Юлии Кузьменко с лицом Т, в которой говорится о Марусе Зверобой, где якобы Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток! А теперь внимание, расшифровка разговора с контекстом, в котором об этом говорилось”, – написал Добош.
На самом деле, в разговоре женщины говорили о нуждах в украинской армии, и о том, что уровень обеспечения вооруженных сил на данный момент приблизительно такой же, как и в 2013.
О Марусе Зверобой они вспоминают как о человеке, который может “переплюнуть попсового героя “Слуги народа”.
“Нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж “Слуги народа” можно переплюнуть или геем, или попом, или бабой”, – говорит собеседница Кузьменко.
Учитывая, что власть в то время “пресовала” Зверобой, они рассмотрели ее на роль “сакральной жертвы”, но не в контексте того, что она должна погибнуть, а в контексте того, что она, как человек бывший на фронте, сможет отстоять права и интересы военных.
После этого с темы Зверобой собеседницы перешли к информационной политике в стране и к тому, что активисты зачастую не умеют пользоваться различными методами распространения информации.
Адвокат Кузьменко подчеркнул, что в этом разговоре не было даже упоминания о Шеремете, а следствие привязало этот разговор именно к расследованию его убийства.
Ранее на брифинге полиция сообщила, что подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко обсуждала возможность дестабилизации внутренней ситуации в Украине путем принесения “сакральной жертвы”, при этом упоминая известного волонтера Марусю Звиробий.
- В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.
- Сама Юлия Кузьменко отрицает свою причастность к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и говорит, что не знала о нем до убийства.
- Печерский районный суд Киева 13 декабря арестовал Юлию Кузьменко на 60 дней – до 8 февраля 2020 года – без права внесения залога.
- Генеральная прокуратура Украины накануне брифинга МВД о результатах расследования дела об убийстве Павла Шеремета внезапно поменяла группу прокуроров.