Об этом сообщает издание Engadget.

Если эти даты точные, то стратегический сдвиг Samsung уже приближается. Обычно компания анонсирует свои телефоны Galaxy S на мероприятии в феврале до или во время Всемирного конгресса мобильных телефонов в Барселоне. Однако эту выставку перенесли на июнь, поэтому вполне возможно, что Samsung устроит специальную презентацию своего телефона.

По данным Android Authority, Samsung уже запустил систему предварительного заказа для серии Galaxy S21, которая содержит модели S21 Plus и S21 Ultra. Фактические цены на устройства еще не раскрываются.

Говорят, что стандартный S21 будет доступен в сером, розовом, фиолетовом и белом цветах, тогда как S21 Ultra будет поставляться в розовом, фиолетовом, серебряном и черном цветах. Как сообщается, все телефоны будут использовать процессор Exynos 2100 производства Samsung, а не чипсет Snapdragon. Это противоречит предыдущим инсайдам о том, что Samsung будет использовать ожидаемый Snapdragon 875 по крайней мере на некоторых рынках.

S21 Ultra будет иметь 108-мегапиксельную основную камеру и два вторичных 10-мегапиксельных датчика. Один из последних будет иметь 10-кратный оптический зум.