Ожидается, что следующие флагманские телефоны Samsung - Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra - появятся в январе этого года, но в Сети уже опубликовали три коротких видеоролика-тизера новых смартфонов.

Об этом пишет The Verge.

Хотя эти ролики дают слишком мало информации о предстоящих смартфонах, они ясно дают понять, чего ожидать от их дизайна. Телефоны будут гладкими, обтекаемыми новыми камерами, которые сливаются с боковыми сторонами. У Galaxy S21, S21 Plus будет три камеры, а у S21 Ultra – пять.

Кроме того, у S21 Ultra будет изогнутый экран вместо плоских панелей, как на S21 и S21 Plus, а названия всех трех телефонов включают “5G”, соответственно, они будут поддерживать эту сеть.

Предполагается, что Ultra также будет иметь улучшенный сенсор камеры на 108 МП и два телеобъектива, один с 3-кратным оптическим увеличением и один с 10-кратным оптическим увеличением. При этом, его основная камера и сверхширокая камера, вероятно, будут использовать одни и те же 12-мегапиксельные датчики во всей линейке.