Об этом пишет The Verge.
Хотя эти ролики дают слишком мало информации о предстоящих смартфонах, они ясно дают понять, чего ожидать от их дизайна. Телефоны будут гладкими, обтекаемыми новыми камерами, которые сливаются с боковыми сторонами. У Galaxy S21, S21 Plus будет три камеры, а у S21 Ultra – пять.
Кроме того, у S21 Ultra будет изогнутый экран вместо плоских панелей, как на S21 и S21 Plus, а названия всех трех телефонов включают “5G”, соответственно, они будут поддерживать эту сеть.
Предполагается, что Ultra также будет иметь улучшенный сенсор камеры на 108 МП и два телеобъектива, один с 3-кратным оптическим увеличением и один с 10-кратным оптическим увеличением. При этом, его основная камера и сверхширокая камера, вероятно, будут использовать одни и те же 12-мегапиксельные датчики во всей линейке.
- 2020 год стал одним из самых тяжелых в сфере продаж смартфонов и выхода новинок. Мировая пандемия и вызванный ею карантин повлияли как на разработку и производство гаджетов, так и на покупательскую способность населения. Поэтому вместо обсуждения новинок Буквы решили сделать обзор нескольких моделей смартфонов от компании Samsung, которые отлично зарекомендовали себя в работе и достойны внимания даже в 2020 году.