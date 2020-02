Об этом он написал на своей странице в Facebook.

14 февраля 2019 года стало известно, что Блумберг готов потратить порядка 500 миллионов долларов на борьбу с нынешним американским лидером Дональдом Трампом накануне президентских выборов в США.

Cандерс заявил, что у бизнесмена-миллиардера и политика мало шансов победить Дональда Трампа на предстоящих выборах.

“Независимо от того, сколько денег кандидат мульти-миллиардер готов тратить на его выборы, он “не создаст энергию и волнение, необходимые для победы над Дональдом Трампом”, если тот кандидат преследовал, выступал и принял расистскую политику, как “останови и обыщи”, которая заставила афро- и латиноамериканцев жить в страхе”, – написал он.

Сандерс также раскритиковал ранее высказанное Блумбергом возражение против повышения минимальной заработной платы, сообщает газета HuffPost.

В ходе кампании Блумберг выразил поддержку минимальной заработной платы в размере 15 долларов в час.

Сандерс продолжил критиковать своего политического конкурента за то, что он выступил против “предложений во время президентства Барака Обамы поднять налоги на богатых, выступая за сокращение расходов на медицинское обслуживание и социальное обеспечение” и за отказ привлечь к ответственности “мошенников на Уолл-стрит”.

Tonight @BernieSanders directory addressed @MikeBloomberg‘s candidacy to Clark County Democrats:

“And let me also say a word about the current campaign and say to you that regardless of how much money a multi-billionaire candidate is willing to spend on his election… pic.twitter.com/jbOAGPMWMW

— People for Bernie (@People4Bernie) February 16, 2020