Об этом сообщает агентство Reuters.

По итогам обработки 100 % результатов Буттиджич набрал 26,2% голосов.

Ближайший его соперник, 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс набрал 26,1 %.

На третьем месте – 70-летняя сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18 %. Бывший вице-президент США, 77-летний Джо Байден занимает четвертое место с 15,8 % голосов.

Фото: CNN

Фото: results.thecaucuses.org

Вскоре после оглашения результатов кокусов Буттиджич призвал сторонников “прокладывать смелый новый курс для страны”, объединиться и победить действующего президента США Дональда Трампа.

Если Буттиджич выиграет выборы, он станет первым американским президентом-открытым геем.

Стоит отметить, что объявление результатов кокусов в Айове затянулось на несколько дней. В политсиле объясняли это сбоем в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов.

В связи с этим председатель нацкомитета Демократической партии США Томас Перес потребовал пересчета результатов кокусов.

“В свете проблем, возникших в ходе реализации плана отбора делегатов и для обеспечения общественного доверия к результатам (кокусов, – ред.), я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет”, – отметил он.

Кокусы в США — это собрание сторонников или членов политической партии, на которых за кандидатов голосуют поднятием рук или с помощью бюллетеней.

Хотя Айова — лишь один из 50 штатов США, считается, что исход здешних кокусов важен для партийных выборов по всей стране.

Следующий этап избирательной гонки в США — праймериз в Нью-Гемпшире — состоится 11 февраля.

Фото: Reuters

СПРАВКА. Питер Пол Монтгомери Буттиджич — американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США. Мэр города Саут-Бенд в 2012—2020 годах.

Буттиджич — выпускник Гарвардского университета. С 2007 по 2010 год он работал в консалтинговой фирме McKinsey and Company.

Служил офицером разведки в Военно-морском резерве США с 2009 по 2017 год, где получил звание лейтенанта. В этом звании он служил в Афганистане.

В январе 2019 года Буттиджич объявил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Его политическая платформа включает в себя поддержку общедоступного здравоохранения, защиту окружающей среды, ужесточение законодательства о покупке огнестрельного оружия, принятие федерального законодательства, запрещающего дискриминацию на работе в отношении представителей ЛГБТ, борьбу с неравенством и бедностью.

Буттиджич — христианин. Он был крещен как католик в младенчестве.

В 2015 году, во время интервью газете South Bend Tribune, Буттиджич объявил, что он гей. В декабре 2017 года он объявил о своей помолвке с Частеном Глезманом, учителем средней школы. Они вступили в брак в 2018 году.

  • Ранее были обнародованы результаты опроса, организованного изданием The New York Times и исследовательским институтом Siena College Research Institute. Согласно этому исследованию, американский сенатор Берни Сандерс лидировал среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Айова.