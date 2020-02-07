По итогам кокусов Демократической партии США в штате Айова с минимальным отрывом в 0,1 % победил 38-летний Пит Буттиджич.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По итогам обработки 100 % результатов Буттиджич набрал 26,2% голосов.

Ближайший его соперник, 78-летний сенатор от Вермонта Берни Сандерс набрал 26,1 %.

На третьем месте – 70-летняя сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен с 18 %. Бывший вице-президент США, 77-летний Джо Байден занимает четвертое место с 15,8 % голосов.

Вскоре после оглашения результатов кокусов Буттиджич призвал сторонников “прокладывать смелый новый курс для страны”, объединиться и победить действующего президента США Дональда Трампа.

Если Буттиджич выиграет выборы, он станет первым американским президентом-открытым геем.

Thank you, Iowa! This is our shot, America. If you are ready to chart a bold new course for the country we love, I am asking you to join us, vote for this vision, and chip in to build the movement that will bring us together and defeat Donald Trump: https://t.co/hsYNYvH3pi pic.twitter.com/QMIRj7zY4R — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 7, 2020

Стоит отметить, что объявление результатов кокусов в Айове затянулось на несколько дней. В политсиле объясняли это сбоем в мобильном приложении, используемом для подсчета голосов.

В связи с этим председатель нацкомитета Демократической партии США Томас Перес потребовал пересчета результатов кокусов.

“В свете проблем, возникших в ходе реализации плана отбора делегатов и для обеспечения общественного доверия к результатам (кокусов, – ред.), я призываю Демократическую партию Айовы немедленно начать пересчет”, – отметил он.

Кокусы в США — это собрание сторонников или членов политической партии, на которых за кандидатов голосуют поднятием рук или с помощью бюллетеней.

Хотя Айова — лишь один из 50 штатов США, считается, что исход здешних кокусов важен для партийных выборов по всей стране.

Следующий этап избирательной гонки в США — праймериз в Нью-Гемпшире — состоится 11 февраля.

СПРАВКА. Питер Пол Монтгомери Буттиджич — американский политик и бывший офицер военно-морской разведки США. Мэр города Саут-Бенд в 2012—2020 годах.

Буттиджич — выпускник Гарвардского университета. С 2007 по 2010 год он работал в консалтинговой фирме McKinsey and Company.

Служил офицером разведки в Военно-морском резерве США с 2009 по 2017 год, где получил звание лейтенанта. В этом звании он служил в Афганистане.

В январе 2019 года Буттиджич объявил, что собирается выдвигаться кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года. Его политическая платформа включает в себя поддержку общедоступного здравоохранения, защиту окружающей среды, ужесточение законодательства о покупке огнестрельного оружия, принятие федерального законодательства, запрещающего дискриминацию на работе в отношении представителей ЛГБТ, борьбу с неравенством и бедностью.

Буттиджич — христианин. Он был крещен как католик в младенчестве.

В 2015 году, во время интервью газете South Bend Tribune, Буттиджич объявил, что он гей. В декабре 2017 года он объявил о своей помолвке с Частеном Глезманом, учителем средней школы. Они вступили в брак в 2018 году.