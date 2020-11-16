Об этом сообщила пресс-служба САП.
“16 ноября 2020 с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен”, – говорится в сообщении.
Сообщают, что по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу и фактически его начала.
“Так, на заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего судом объявлен перерыв до 18 ноября 2020 года”, – говорится в сообщении.
По версии следствия, в декабре 2017 Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный – есть доходной частью государственного бюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада, а не министр.
В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173 100 000 вместо ожидаемых 203 500 000 гривен.
Емельяна обвиняют по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса-издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону.
Бывший министр не считает себя виновным и отрицал, что административный сбор является источником доходов госбюджета.
9 ноября дело Омеляна отправили в суд.
- В октябре прошлого года экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну объявили обвинительный акт по “делу о незаконном декларировании”.
- В августе этого года в Национальном антикоррупционном бюро Украины объявили о завершении расследования в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна по “делу о портовых сборах”.