Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявил обвинение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его обвиняют в незаконных действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

“16 ноября 2020 с участием прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины, незаконные действия которого привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Сообщают, что по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила указанное дело к рассмотрению по существу и фактически его начала.

“Так, на заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта. После чего судом объявлен перерыв до 18 ноября 2020 года”, – говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2017 Омелян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов – административный – есть доходной частью государственного бюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада, а не министр.

В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173 100 000 вместо ожидаемых 203 500 000 гривен.

Емельяна обвиняют по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса-издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону.

Бывший министр не считает себя виновным и отрицал, что административный сбор является источником доходов госбюджета.

9 ноября дело Омеляна отправили в суд.