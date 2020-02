Об этом проинформировали в Федерации тенниса Украины.

Так, в борьбе за выход в плей-офф украинская пара Марта Костюк и Даяна Ястремская обыграли эстонский дуэт Анетт Контавейт и Елену Малыгину – со счетом 2:1.

В первом матче соревнований Ястремская уверенно победила Елену Малыгину со счетом 6:3, 6:1. Украинка справилась с заданием менее чем за час.

Во втором матче Элина Свитолина проиграла Анетт Контавейт в трех сетах со счетом 3:6, 7:6(5), 2:6.

В итоге, все решила парная встреча с участием Костюк и Ястремской. Как сообщает издание Хsport, матч продлился 52 минуты. В первом сете теннисистки играли примерно с одинаковой силой и обменялись брейками – 2:2. После этого украинки забрали четыре гейма подряд, а затем еще шесть в следующей партии.

Тем самым сборная Украины пробилась в плей-офф Кубка Федерации. Там будут разыграны путевки в квалификацию Кубка Федерации 2021 года.

