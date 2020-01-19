Служба безопасности Украины (СБУ) не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает издание “Цензор.НЕТ”.

“Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют”, – говорится в ответе Службы.

При этом СБУ просит полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за “негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове”.