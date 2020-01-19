Об этом сообщает издание “Цензор.НЕТ”.
“Сообщаем, что на данный момент основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины у СБУ отсутствуют”, – говорится в ответе Службы.
При этом СБУ просит полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участие Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за “негативного общественного резонанса среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуострове”.
- Ранее сообщалось, что депутаты четырех фракций требуют от Службы безопасности Украины (СБУ) не пускать в Украину российских исполнителей, которые открыто поддерживают аннексию Крыма, в частности Валерия Сюткина и Александра Серова.
- Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы “Воровайки” въезд на территорию Украины.