Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему при закупке товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава компании "Укрзализныця".

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, схема была организована менеджментом филиала “Пассажирская компания” через аффилированные коммерческие структуры (в том числе с признаками фиктивности).

В СБУ установили, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн гривен для закупки товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава.

При этом победителями тендеров стали подконтрольные организаторам структуры, которым “Укрзализныця” перечислила всю сумму денег.

“Инициированные СБУ экспертизы показали безосновательное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 млн гривен”, – отмечается в сообщении.

В данный момент СБУ совместно с Национальной полицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях “Укрзализныци”, а также в офисах коммерческих структур.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (“Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”), продолжаются следственные действия.