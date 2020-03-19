Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом по техническим разработкам судостроительной отрасли нашего государства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что житель Николаевской области наладил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.

Правоохранители задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.

Задержали агента при попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются безотлагательные следственные действия.