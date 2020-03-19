Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Было установлено, что житель Николаевской области наладил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги. По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.
Правоохранители задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.
Задержали агента при попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
Продолжаются безотлагательные следственные действия.
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