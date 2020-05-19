Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“По версии следствия, сотрудники таможни систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров. За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственных препятствий при таможенном оформлении и не затягивать таможенные операции “, – сказано в сообщении.
Сотрудникам спецслужбы удалось задокументировать, что чиновники привлекали к сделке таможенных брокеров в качестве посредников. При этом инспекторы таможни получали неправомерную выгоду со всех фур, которые оформляли.
Таким образом в рамках уголовного производства была задокументирована противоправная деятельность четырех инспекторов таможни, которые совершили около 3 тысяч операций по оформлению транспортных средств и грузов.
Отмечается, что преступники смогли “заработать” больше 3 миллионов гривен. По ходу обысков у подозреваемых было изъято больше 27 тысяч долларов и около 3 тысяч евро.
В данный момент по делу продолжается досудебное расследование по статье о “получении неправомерной выгоды группой лиц по предварительному сговору”. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.