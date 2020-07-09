В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые расшатывали ситуацию в регионе, пропагандируя идеи "русской весны" и агитируя за создание "Запорожской народной республики".

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций по образцу “Л/ДНР”.

После неудачной попытки захвата власти в Запорожье весной 2014 года злоумышленники выехали во временно оккупированный пророссийскими силами Луганск. Там они сначала помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями “силового блока Л/ДНР”.

“По замыслу кураторов участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений на мирной территории Украины. Во исполнение вражеской задачи накануне государственных праздников злоумышленники распространяли в городе деструктивные материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой “Запорожской народной республики”, – отмечается в сообщении.

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки фейковых “Л/ДНР” и страны-агрессора России, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.