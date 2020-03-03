Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Ровенской области в торговле оружием. Как установили следователи Службы, священник ранее уже был судим за торговлю оружием, однако заниматься этим незаконным делом не прекратил”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задокументировали продажу подозреваемым противотанкового гранатомета, нескольких гранат с запалами и 800 грамм взрывчатки. За все это священник хотел получить около 40 тысяч гривен.
“Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэатжек и промышленных районах Ровно”, – сказано в сообщении.
При этом уточняется, что оружие священнослужитель привозил из зоны проведения АТО, где бывал с проповедями на протяжении 2015-2018 годов.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.