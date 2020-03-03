Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают священника в торговле оружием, которое он привозил с Донбасса.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Ровенской области в торговле оружием. Как установили следователи Службы, священник ранее уже был судим за торговлю оружием, однако заниматься этим незаконным делом не прекратил”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задокументировали продажу подозреваемым противотанкового гранатомета, нескольких гранат с запалами и 800 грамм взрывчатки. За все это священник хотел получить около 40 тысяч гривен.

“Чтобы избежать разоблачения после получения оплаты священник оставлял закладки с оружием в подвалах многоэатжек и промышленных районах Ровно”, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что оружие священнослужитель привозил из зоны проведения АТО, где бывал с проповедями на протяжении 2015-2018 годов.