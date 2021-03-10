Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, заместитель директора одного из институтов НАН требовал от предпринимателя деньги за аренду нежилого помещения в институте электродинамики НАН в центре Киева.
Правоохранители зафиксировали передачу чиновнику первой части аванса и задержали его в кабинете при получении второй части взятки. Далее коммерсант по условиям незаконного соглашения о долгосрочной аренде должен был платить 50 000 гривен ежеквартально.
Фото: СБУ
Чиновник подозревается по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Идут обыски по месту работы.
- В четверг, 21 января, Служба безопасности Украины задержала на взятке заместителя начальника одного из департаментов частного акционерного общества “АК “Киевводоканал”.