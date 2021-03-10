Служба безопасности Украины задержала на взятке чиновника Национальной академии наук. Он собирался за "откат" отдать коммерсанту помещения в здании академии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, заместитель директора одного из институтов НАН требовал от предпринимателя деньги за аренду нежилого помещения в институте электродинамики НАН в центре Киева.

Правоохранители зафиксировали передачу чиновнику первой части аванса и задержали его в кабинете при получении второй части взятки. Далее коммерсант по условиям незаконного соглашения о долгосрочной аренде должен был платить 50 000 гривен ежеквартально.

Фото: СБУ

Чиновник подозревается по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Идут обыски по месту работы.