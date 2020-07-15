В среду, 15 июля, празднуют Всемирный день навыков молодежи. Наши граждане отмечают День украинских миротворцев. Согласно народному календарю, сегодня день Берегини.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

Также стоит отметить, что в Ботсване сегодня День президента, а в Брунее – День султана.

Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day)

Этот праздник был учрежден под эгидой ООН в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145).

Цель праздника – повышение уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости.

По данным ООН, на 2015 год число безработных молодых людей в мире составило 73,4 миллиона человек. То есть уровень безработицы среди молодежи – 13,1%. Количество рабочих мест, предлагаемых молодежи, постоянно снижается, а уровень неравенства на рынке труда растет. Каждый пятый молодой человек в мире живет в условиях крайней бедности, даже если имеет работу. Также каждый пятый не имеет доступа к образованию.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, что составляет 16 % населения мира.

Этот день ООН предлагает отмечать с учетом национальных приоритетов, в том числе путем проведения просветительских кампаний, мероприятий с участием добровольцев и информационно-пропагандистских мероприятий.

Одно из последних новшеств этого дня – движение WorldSkills. Это соревнование молодых квалифицированных рабочих и студентов в возрасте до 22 лет. В этот день молодые люди выкладывают в Сеть фотографии со своих рабочих мест. Таким образом, WorldSkills формирует у школьников и их родителей новое отношение к современным рабочим профессиям.

День украинских миротворцев

Этот праздник был учрежден в 2013 году после кровавых событий в Югославии.

Соответствующее постановление было принято Верховной Радой Украины от 21 мая 2013 года. Именно в этот день в 1992 году с миссии в Боснии началось участие украинских военных в операциях по поддержанию мира и безопасности, которые под эгидой ООН, ОБСЕ, НАТО и ЕС проводятся в “горячих точках” планеты.

За эти годы свыше 44 тысяч украинских военнослужащих приняли участие в международных миротворческих операциях в различных регионах планеты – Косово, Боснии и Герцеговине, Анголе, Македонии, Гватемале, Таджикистане, Афганистане, Хорватии, Кувейте, Сьерра-Леоне, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии, Эритреи, Грузии, Судане, Кот-д’Ивуаре, Демократической Республике Конго и т. п.

Сейчас ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

Православные праздники 15 июля

Сегодня у православных христиан день Брегини. Также этот праздник называют днем Сырой Богородицы. В этот день на ужин подают вареники с вишневой начинкой. Ранее было принято возле дома сажать березу, которая, как считали славяне, охраняла людей и жилище от нечистой силы.

В этот день молодежь проводила привороты, тайно кладя веточку берега на порог любимого. Когда тот переступал ветку, ее хоронили, приговаривая: “Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет”.

В дохристианские времена Берегиню считали матерью всех духов, в народе ее называли Ладой. Божество почитали как хранительницу дома, защитницу от зла, бедствий, болезней, покровительницу урожая. После принятия христианства образ Берегини слился с образом Богоматери.

Приметы на Берегини: что нельзя делать

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.

Западный ветер подул – жди дождя.

Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

В муравейниках открыты ходы – к засухе, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

День считается особенно удачным для завершения любых дел, а вот совершать крупные покупки 15 июля не стоит, потому что они не принесут вам радости.

Что нельзя делать:

Лениться. Чем больше и усерднее вы работаете, тем благосклоннее будет судьба.

Конфликтовать. Необходимо избегать ссор и разногласий, так как Берегиня не поощряет перебранки между людьми.

Менять место жительства, а также совершать длительные поездки.

Работать в поле.

Шить и заниматься домашними делами.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Желать кому-то зла, ссориться и кричать.

Держать негативные мысли в голове.

15 июля: этот день в истории

1099 — взятие Иерусалима крестоносцами.

1205 — Папа Иннокентий III заявил, что евреи обречены на вечное рабство и покорение из-за распятия Иисуса Христа.

1783 — во Франции, на реке Соне, близ Лиона, инженером-самоучкой Клодом де Жоффруа д’Аббаном испытан первый в истории пароход.

1795 — “Марсельеза” официально стала гимном Франции.

1823 — в Риме дотла сгорела древняя базилика Святого Павла.

1867 — на сессии французской академии продемонстрированы письма Паскаля юному Ньютону с изложением закона всемирного тяготения (позже выяснилось, что письма были фальшивыми).

1869 — в Париже Ипполит Меже-Мурье (Hippolyte Mège-Mouriés) запатентовал маргарин для нужд военно-морского флота.

1912 — в Англии вступил в силу Закон о национальном медицинском страховании.

1916 — американский инженер Уильям Боинг основал компанию “Пасифик аэро продактс”, сменившую через несколько месяцев название на “Боинг эрплейн”.

1920 — создан Киевский педагогический университет.

1948 — в Лондоне основано общество Анонимных Алкоголиков, существующее в США с 1935 года.

1954 — в США осуществлён пробный полет на четырехтурбинном реактивном пассажирском авиалайнере Boeing 707 (Сиэтл).

1965 — Конгресс США принял закон, требующий печатать на сигаретных пачках предупреждение о вреде курения для здоровья.

2006 — основан сервис микроблогинга Twitter.

2016 — в Турции предпринята попытка военного переворота.

Именинник 15 июля

1606 — Рембрандт Харменс ван Рейн, один из наиболее известных и почитаемых голландских художников.

1817 — Джон Фоулер, британский железнодорожный инженер, автор проектов ряда мостов и локомотивов.

1919 — Айрис Мердок, английская писательница, многократный лауреат Букеровской премии.

1946 — Линда Ронстадт, американская певица, одна из зачинателей кантри-рока, обладательница 11 премий “Грэмми”.

1967 — Адам Севидж, американский специалист по спецэффектам, ведущий телепередачи “Разрушители легенд”.

1976 — Дайан Крюгер, немецкая актриса и фотомодель.