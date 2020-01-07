Согласно Святому писанию, Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа из Назарета и Марии (Богородицы), которые прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения. Не найдя места для ночлега, семья была вынуждена переночевать в пещере, которая использовалась как хлев для укрытия скота от непогоды.
Когда родился Иисус над пещерой взошла Вифлеемская звезда – она стала указателем трем волхвам, которые шли принести дары Христу. Первыми пришли поклониться пастухи, которым об этом событии возвестил ангел, затем волхвы. Волхвы преподнесли Христу царские дары – золото, ладан и смирну.
В тоже время царь Иудеи Ирод, услышав о рождении нового царя, велел убить всех детей в возрасте до 2 лет. Иосифу же явился ангел и предупредил об опасности. Семья Иосифа была вынуждена скрываться в Египте до смерти Ирода.
Рождение Иисуса Христа дало возможность для спасения души и вечной жизни для каждого верного христианина.
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Праздник Рождества Христова – один из самых торжественных среди двунадесятых. Этот период называют Святки. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.
Согласно украинской традиции, на Рождество за столом после праздничной службы собирается вся семья, говоря вместо привычного приветствия слова: “Христос рождается! Славим его!”
7 января заканчивается пост и на стол можно подавать мясные блюда.
Главной рождественским блюдом считается кутья – пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов.
Что можно делать на Рождество:
- обязательно сходить в церковь;
- принято печь пирог с монеткой, тот, кому достанется монетка, будет очень счастлив в Новом году, особенно в деньгах;
- на Рождество надо накрыть стол и пригласить гостей или самим отправиться в гости к близким и друзьям;
- идя в гости, обязательно надо принести с собой что-нибудь съестное;
- в доме обязательно надо зажечь свечи – они привлекут тепло, уют и богатство.
Что нельзя делать на Рождество:
- нельзя стирать, убирать, шить, выносить сор из избы;
- запрещено ходить на охоту или рыбалку;
- все блюда на праздничном столе надо попробовать;
- нельзя заниматься уборкой и бытовыми делами;
- нельзя ссориться и ругаться;
- на Рождество не гадают;
- отказывать в помощи нуждающимся – это считается одной из главных запретов.
Рождество празднуют 12 дней – до Крещения, 19 января. Этот период называется Святки.
- В центре Киева на Рождество, 7 января, ограничат движение транспорта.
- На Рождество в Украине ожидается до 13 градусов мороза.