Сегодня, 7 января, православные и греко-католики празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи праздник.

Согласно Святому писанию, Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа из Назарета и Марии (Богородицы), которые прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения. Не найдя места для ночлега, семья была вынуждена переночевать в пещере, которая использовалась как хлев для укрытия скота от непогоды.

Когда родился Иисус над пещерой взошла Вифлеемская звезда – она стала указателем трем волхвам, которые шли принести дары Христу. Первыми пришли поклониться пастухи, которым об этом событии возвестил ангел, затем волхвы. Волхвы преподнесли Христу царские дары – золото, ладан и смирну.

В тоже время царь Иудеи Ирод, услышав о рождении нового царя, велел убить всех детей в возрасте до 2 лет. Иосифу же явился ангел и предупредил об опасности. Семья Иосифа была вынуждена скрываться в Египте до смерти Ирода.

Рождение Иисуса Христа дало возможность для спасения души и вечной жизни для каждого верного христианина.

Праздник Рождества Христова – один из самых торжественных среди двунадесятых. Этот период называют Святки. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

Согласно украинской традиции, на Рождество за столом после праздничной службы собирается вся семья, говоря вместо привычного приветствия слова: “Христос рождается! Славим его!”

7 января заканчивается пост и на стол можно подавать мясные блюда.

Главной рождественским блюдом считается кутья – пшеничная или рисовая каша, смешанная с изюмом, маком, медом, орехами. Также на столе обязательно должен быть узвар – компот из сухофруктов.

Что можно делать на Рождество:

обязательно сходить в церковь;

принято печь пирог с монеткой, тот, кому достанется монетка, будет очень счастлив в Новом году, особенно в деньгах;

на Рождество надо накрыть стол и пригласить гостей или самим отправиться в гости к близким и друзьям;

идя в гости, обязательно надо принести с собой что-нибудь съестное;

в доме обязательно надо зажечь свечи – они привлекут тепло, уют и богатство.

Что нельзя делать на Рождество:

нельзя стирать, убирать, шить, выносить сор из избы;

запрещено ходить на охоту или рыбалку;

все блюда на праздничном столе надо попробовать;

нельзя заниматься уборкой и бытовыми делами;

нельзя ссориться и ругаться;

на Рождество не гадают;

отказывать в помощи нуждающимся – это считается одной из главных запретов.

Рождество празднуют 12 дней – до Крещения, 19 января. Этот период называется Святки.