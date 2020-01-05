Об этом проинформировали в Киевской городской госадминистрации.

Так, 7 января с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Это связано с тем, что на Софийской и Контрактовой площадях будет происходить Шествие звездочетов.

Кроме того, 7 января в случае необходимости (в зависимости от пассажиропотоков) возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро “Золотые ворота”. В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.

Также возможно ограничение или закрытие на вход станций метро “Крещатик”, “Контрактовая площадь”, “Почтовая площадь” и “Майдан Незалежности”.

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет происходить с изменениями:

• троллейбусы № 6 – от Минского массива до ст. м. “Лукьяновская”;

• троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

• троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.