Об этом проинформировали в Киевской городской госадминистрации.
Так, 7 января с 12:00 до 17:00 будет запрещено движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).
Это связано с тем, что на Софийской и Контрактовой площадях будет происходить Шествие звездочетов.
Кроме того, 7 января в случае необходимости (в зависимости от пассажиропотоков) возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро “Золотые ворота”. В это время все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформе.
Также возможно ограничение или закрытие на вход станций метро “Крещатик”, “Контрактовая площадь”, “Почтовая площадь” и “Майдан Незалежности”.
На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет происходить с изменениями:
• троллейбусы № 6 – от Минского массива до ст. м. “Лукьяновская”;
• троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
• троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.
- В новогоднюю ночь в столице работу наземного общественного транспорта продлили до 4:00-5:00 в зависимости от маршрута.